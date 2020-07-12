盧寵茂：疫情如山林大火　病毒測試量應增至每日2萬個

本港爆發第三輪新冠肺炎疫情，多名專家轟港府防疫措施有漏洞，需及早擴大測試範圍，以切斷傳播鏈。港大深圳醫院院長盧寵茂今日（12日）形容現時香港疫情如「山林大火」，不少過去的「火種」死灰復燃，建議港府應向內地學習，擴大測試範圍。

盧寵茂今出席電台節目時表示，毫無疑問今次新冠肺炎第一波基本上來自內地，第二波為輸入個案，由外國大量輸入。他形容，現時香港面對另一次爆發如山林大火，指本港今年3月爆發時沒有做好「隔火區」，即擴大測試範圍，將健康及無病徵人士進行篩查及隔離。

他指，內地在今次防疫上做得非常出色，港府應該向他們學習，例如深圳現時確診個案只有462宗，病例只有香港3分1，而北京新發地批發市場早前亦曾經第二輪爆發，但其短時間內已召集全國醫護人員到該地做測試，1星期內設置2000個採樣點，已做900萬個測試。

對於現時港府每日提供7500個病毒測試，盧寵茂認為，7500個測試是非常初步的數字，不應因此而滿足。他指，內地現時全國每日做378萬個測試，即每100萬人要做2750個，按此推算香港應該每日要做2萬個測試。

至於書展仍然堅持下周三推行，盧寵茂直言「東京奧運咁大盛事都延遲舉行，我睇唔到香港書展堅持開嘅原因」。他指，理解參展商可能投放很多資源，惟屆時若只有「小貓三四隻」其實堅持作用不大。