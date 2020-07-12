賭王何鴻燊今日尾七　各房家屬現身寶蓮寺作法事

一代賭王何鴻燊於今年5月26日病逝，享年98歲，日前已於香港殯儀館舉行喪禮。今日(12日)是賭王「尾七」，其家人在大嶼山寶蓮寺進行法事儀式，相關安排同樣由大房細女何超雄負責。

今早約11時45分，何超雄跟多名家傭乘坐寶蓮寺專車首先抵達，落車一刻要由家傭攙扶，工作人員隨後手持多袋紙紮祭品入內。未幾，四太梁安琪跟女兒何超盈及其老公辛奇隆一同到達；何超欣、何猷君及其老婆奚夢瑤之後亦相繼抵達佛堂。數分鐘後，何猷亨單拖到場，問到是否跟陳瀅復合，他沒有回答。

二房幾名女兒及孫女，約於12時40分到達，問到為何第二次訃聞沒有大房何超賢老公Peter的名字，眾人均即時封口。

相隔10分鐘左右，三太陳婉珍跟何超蓮及其男友竇驍、何超雲、何猷啟及其老婆齊嬌，見三太落車時需助手及超蓮攙扶，問及三太身體狀況如何，她只點頭回應。竇驍連日來都陪伴女友處理賭王後事，已被視為「準女婿」，問到超蓮是否準備結婚，她便快步內進沒有回答。

二房何猷龍、何超儀及其老公陳子聰最後到達佛堂，問到超儀可有圓夢夢見賭王，她表示：「未見（夢）到。」

大房何超雄之前入稟控告胞姐何超賢，兩人決裂，在寶蓮寺的法事，由何超雄負責，在「頭七」、「三七」到「尾七」均不見何超賢的影蹤，「頭七」時何超賢的老公Peter與女兒均有出席，但其後兩次都缺席。

賭王遺體靈柩目前暫放於香港殯儀館，已定於7月17日移往東華義莊，至明年再擇吉日下葬家族的摩星嶺超遠墳場。