新界單車徑網絡逐步開通　市民9月可由屯門踩到馬鞍山

連接元朗至上水的單車徑部分路段剛於上月啟用，餘下路段預計今年9月或之前開放。

新界單車徑網絡即將完工，部分已開通供市民使用。單車徑全長82公里，由兩條主幹線路段組成，其中屯門至馬鞍山主幹線長約60公里，西起屯門，經元朗、上水、粉嶺、大埔、沙田，到達東面的馬鞍山；而荃灣至屯門主幹線則長約22公里，沿荃灣至屯門海濱興建，單車徑沿路風景優美，途經具文化特色的景點，如元朗錦田河、新田大夫第。

現時屯門至元朗，以及上水至馬鞍山的路段已經落成，並開放給公眾使用，而貫通該兩個路段，即沿元朗攸壆路部分，亦剛於上月啟用，餘下路段亦預計於今年9月或之前開放。屆時，屯門至馬鞍山整段60公里長的路段將會完成，車程約6小時。而荃灣至屯門主幹線工程尚未完成。土拓署預計，其中荃灣青荃橋至灣景花園一段可於明年年初完成並開放給公眾使用。

單車徑的設施相當完善，沿路有道路標記、護欄等設施，亦有休息處供踩單車人士休息。鄰近港鐵站位置，如上水站、大學站等，設有單車匯合中心，方便踏單車人士集合和解散，中心內有單車租賃站、急救站洗手間等設施。