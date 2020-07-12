網民熱話：餐廳烏龍播鹹片　路人睇到眼定定？　

員工睇鹹片出事？今早（12日）網上熱傳一段片段，有位處商場的餐廳門外，竟公開播放非常露骨的鹹片，不過途經路人表現卻非常淡定，有人更企定定「欣賞」。網民看過戲言：「宣傳手法層出不窮」。

有關片段今早在Facebook各大群組熱傳，更惹起網民熱烈討論。事發在一間商場餐廳，不過由於餐廳名字非常陌生，有人從片段隱若見到簡體字，估計事發並非在香港，而是內地甚至澳門。從片中可見，餐廳外一架電視機正播放激情影片，惹來路人駐足旁觀。相信是餐廳對面一間店舖女職員一邊拍攝「大電視」，一邊以廣東話「旁述」：「人哋本身係想入去食飯，一睇個屏幕，人哋想出嚟睇菜牌...」；不過從片中段見，路人表現非常淡定，有人更企定定「欣賞」，當中更包括一名婆婆。最後有人再上傳另一片段，未知是否餐廳職員的男子走近電視機，拔掉電源，事情才告一段落。

網民看過貼文後，推測是員工擺烏龍，誤將自己手機畫面接駁到電視上：「唔記得『中央連播』？」有人開玩笑：「原來依家生意真係好難做，要咁樣吸客」，不過也有人稱電視機在店外：「肯定全場等叫飛，有位都冇人入」。有人則慶幸當時未有小朋友在場，否則「教壞細路」。

網民有話說：

Mon Kan：搞乜啊！邊區？好在見唔到有小朋友在場

Siu Yu Evona Wong：笑到有腹肌

曾家豪：商場會唔會停佢租約？

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