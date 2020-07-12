香港鬧土地荒　議員倡向中央租借桂山島建屋

香港土地供應短缺，加上城市發展進度緩慢，導致房屋供不應求。有政黨今(12日)舉行座談會，建議向中央租借桂山島，以及就桂山島水域填海增加房屋土地供應，以解決本港住屋需求。有研究顧問指出，若桂山島水域可填海50平方公里，推算可容納150萬人口。

建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓指本港增加房屋供應的執行度未如人意，形容房屋問題「路路不通、舉步艱難」，舉例指棕地發展容易被指官商勾結、農地改為房屋發展容易涉及保育問題，建議政府在香港水域以外，包括桂山島水域填海，將本地的貨櫃碼頭、監獄、大學科研樓等設施搬往島上，運用香港境內原有的土地作房屋發展。

規劃署前署長凌嘉勤認為本港房屋問題「冇一劑快速特效藥」，指棕地發展過程艱難、「明日大嶼」計劃又需要研究，因此需尋覓「框框之外」的可能性。他指應將本地設施搬遷到桂山島，將空間給予房屋建設，指新加坡亦不斷填海，指港府亦應倣效。對於有人指香港有土地，只是欠缺土地規劃，凌直斥是「風涼話」，強調香港受到眾多土地制約約束。

議員陳恒鑌批評政府在30年前提出發展新界東北用地，至今未見成果，質疑政府開發過慢。他又指葵涌因貨櫃碼頭船隻長期開動引擎，導致空氣污染嚴重，加上碼頭吞吐量連年下跌，建議將貨櫃碼頭搬遷至桂山島。

中國銀行（香港）經濟及政策研究顧問謝國樑希望桂山島水域可填海50平方公里，以油尖旺區的人口密度作推算，填海後的桂山島可容納150萬人口。他建議以房屋問題與中央商討租借桂山島作為香港未來30年的發展基地，又指島上可考慮提供高增值服務業。