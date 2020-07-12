馬鞍山6旬漢行山中暑　直升機送院治療

酷熱天氣警告現正生效，今日(12日)下午1時許，一行約20人從馬鞍山富安園出發行山，途經梅子林時，其中一名年約65歲男子感不適，身體疲倦乏力，疑不敵高溫中暑，於是坐下休息，同行友人報警。警方及消防接報後展開救援，政府飛行服務隊派直升機飛臨現場，將仍然清醒事主吊起送院治療。

天文台資料顯示，下午1時，沙田區室外溫度高達攝氏34度。衞生署衞生防護中心提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水。應穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱。避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷。戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行。

此外，在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快，及盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。若出現頭暈、頭痛、惡心、氣促、神志不清等病徵，應立刻休息和求助，並盡快求醫。