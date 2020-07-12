帶子女到內地避疫　港媽：留港更擔心

香港新冠疫情再度爆發，港府反應緩慢，至今未有應付良策。大批港人為求自保，過去一星期經深圳灣「逃」往內地。有港媽趁學校提早放暑假，帶同子女返回深圳「避疫」，更直言內地疫情已受控，「依家留喺香港仲驚啊！」

港人謝女士今日(12日)經深圳灣口岸離港，直言是為了避疫，她帶同剛出世不久的嬰兒，以及正就讀小學一年級並提早放暑假的女兒返回深圳，盼望與在內地生活的丈夫團聚。謝表示：「深圳疫情唔係太嚴重，好像沒有甚麼案例，但香港每日都幾十宗個案，留喺香港仲驚啊！」

她又說，自己到內地後會盡量少出街，減少被病菌感染機會，而且在內地購物可以選擇專人送上門，甚至連買餸都可以送貨，所以應該十分安全。

另一名同樣經口岸回內地的港人劉女士亦認為，近日香港情況較為反覆，而自己亦有要事需回去惠州處理，加上其在港就讀幼稚園的兒子因疫情不用上學，決定一齊返內地提早放暑假。

劉說：「我擔心呢邊(香港)疫情多啲，我哋惠州零個案。」她預料，將會在內地待至9月初才會回港，「希望那時疫情會過去，小朋友亦都可以開心返學。」

另外，回內地工作的何先生表示，得知回內地需隔離14天，但認為即使隔離都是在酒店，其後會回家，總比在香港面對疫情氾濫好。