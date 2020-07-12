北角石門兩補習社有師生確診　衞生署指補習高危籲家長暫停

本港今日(12日)新增一宗補習社學生確診個案，患者是一名7歲男童，為北角城市中心「雋妍教育中心」學生，該教育中心的35歲老闆日前（10日）已確診；男童另於多處補習及上興趣班，該老闆其後亦承認曾為約10名學生補習。另外，沙田石門的「Wiselad Education智優教育」一名補習老師亦初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，補習社是高危的活動，呼籲家長要考慮有需要停一停。

張竹君指，由於大部分補習社間房比較細，學生距離比較迫，老師解釋時都可能有密切接觸，呼籲家長在現時疫情高峰期應要停一停。

該名初步確診的補習老師曾在「Wiselad Education 智優教育」任教，該中心在社交網站貼文向家長公布消息。該中心7月10日時因應有一位學童的家人確診新冠肺炎，而安排所有職員做深喉唾液測試，作為預防措施。

中心指，該導師最後上班日為本月9日，為安全起見，中心建議所有在過去14天曾到過本中心上課的學童與他們的家人盡快到就近的檢測中心作深喉唾液測試。中心指自本月9日已暫停授課，決定延長暫停課堂多一星期，總數14天，並已進行全面消毒，其他導師及工作人員則未有確診。