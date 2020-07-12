團體質疑泛民初選違法　今午到灣仔警總報案

民主派於昨日(11日)起一連兩日舉辦立法會初選，繼日前政制及內地事務局局長曾國衞質疑泛民初選可能違反《港區國安法》及《選舉(舞弊及非法行為)條例》後，多個團體今午(12日)到灣仔警察總部報案，指控參與初選的泛民人士涉嫌違法。

香港政研會及愛國護港101今午派出11名代表到灣仔警總報案，指泛民舉辦初選涉嫌操控9月立法會選舉的選舉結果，有選舉舞弊之嫌；又關注初選參選人有否做好選舉經費申報。他們同時認為，舉辦初選的組織需要收集投票人的個人資料作身份認證，質疑做法有否違反《私隱條例》。

團體又認為，部分泛民初選的投票站設於民主派區議員辦事處，指區議員辦事處由政府開支補貼，必須用於與地區服務有關的事務，強調泛民初選與此無關，不應使用公帑補貼，質疑使用區議員辦事處作投票站的做法，涉嫌違反《區議會條例》，亦可能構成「公職人員行為失當」。

他們又稱，早前在多個泛民初選投票站監察期間，發現有投票站或個別參選人的單張涉及反政府、港獨等標語，質疑涉嫌違反《港區國安法》。他們又指，稍後將會就上述問題同時向私隱專員公署、廉政公署及國安公署舉報。