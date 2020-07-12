政府拒撤水泉澳邨居民　僅每戶派50個口罩補鑊

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，其中沙田水泉澳邨成重災區，逾10名居民確診。港府今日(12日)表示，因應水泉澳邨爆發疫情，昨日(11日)決定向邨內所有住戶，每戶派發50個口罩和搓手液等防疫物資，加強居民防疫能力及意識，而首批口罩及搓手液已於今午放進每一住戶的信箱中。惟政府沒有提及會否撤出水泉澳邨居民。

政府續指，同樣的安排將適用於其他出現多宗確診個案的公共屋邨，當局已要求民政事務局聯絡各社團和地區組織，再次進行向弱勢社群派發口罩的工作。而食物及衞生局局長陳肇始及食環署今日亦有視察食肆社交距離措施的實施，同時向店主送上供員工或顧客可用的口罩。

東網記者下午到水泉澳邨視察，其中於明泉樓，口罩已放於各住戶的信箱內。居民黎先生認為，政府派口罩「好過冇」，又指因全棟大廈的住戶均已完成病毒檢測，現時較為安心。另一居民謝先生則認為，派口罩是好事，「不過最緊要如果冇乜特別，就唔好周圍去，留喺屋企隔離比較好。」