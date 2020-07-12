書商憂書展播毒促延期　九巴：將退出書展

本港新冠肺炎疫情出現第3波爆發，連日來有多宗源頭不明的確診個案，全港人心惶惶。一年一度的書展將於本周三(15日)開爐，近200個參展書商對書展將如期舉行感到憂慮，擔心書展山現人滿為患，會成為播毒重災區，要求當局延期或停辦相關大型展覽，並對參展商作出相應補助；亦有書商強調，若政府一意孤行舉辦，將考慮直接不進場。

九巴今(12日)在社交網站表示，考慮到員工及客人的安全，會退出今屆書展。主辦的貿發局僅表示，未有新的安排，重申會加強防疫措施。

「2020香港書展關注組」發聲明指，書展、運動消閒博覽、教育及職業博覽等展覽和活動，均會有大量人流出現，往年的書展人流多達百萬人，擔心即使主辦單位完全跟從政府指引，採取多項防疫措施，亦難以監察每位進場人士的情況，批評貿發局日前新增的防疫指引實形同虛設。聲明又指，一旦展覽舉辦期間，場內出現疑似確診個案，展覽或須腰斬，更嚴重的是，接觸者難以追蹤。

關注組今(12日)向參展商發問卷調查，近200個書商均表明希望書展延期，逾8成認為若書展如期舉行，將考慮直接不進場或退租，並要求主辦方可以退還訂金；亦有書商不滿大會不理參展商反對，強行舉辦書展，若展覽被迫中途腰斬，大會應退全數租金及賠償；亦有意見要求書展在保留現有條件下延期，或取消周末的夜書市。

關注組要求政府延後或停辦相關大型展覽，對參展商作出相應補助，容許參展商無條件退租，並保留是次之參展資助，減少參展商損失。