石禮謙清貧家庭成長　學懂溝通成致勝之道

經民聯議員石禮謙與很多老一輩的港人一樣，經歷過成長艱辛歲月，但他卻自覺非常幸運，全因主賜予他一個非常有愛的家庭，回想起來，不覺人生有何遺憾。他在澳門出生，家中排行最小，「我有5個兄弟姊妹，我1歲爸爸便過身」，母親把他們5姊弟帶來香港，並身兼多職將他們養育成人，當時一家人擠在灣仔鳳凰臺的板間房內生活，儘管如此，他們仍然很快樂，他說「以前1間屋入面，起碼住咗7、8伙人，成屋都係細路哥，出街玩都係成街都係細路哥，每日都覺得時間唔夠用」。

兒時活得清貧，石禮謙自小明白知識就是財富，家教很嚴，必需努力唸書，他從皇仁書院畢業後，兄姊們便供他到外國留學，讓他增長見識，他於澳洲修讀文學與教育，畢業後在當地執教特殊學校2年。他笑言「當時受從事教育嘅媽媽影響，所以就諗住做先生(教師)，但慢慢發覺做唔到自己想做嘅嘢」，於是便回港發展，並加入太古船廠工作。不過，他覺得教師是非常有意義的工作，學會如何溝通，至今依然受用。

石禮謙與建制派甚至民主派議員的關係都不錯，問及有何秘訣時，答案是「都係溝通」。他加入太古船廠後，遇到很好的上司，對方教懂他如何做人，如何做生意。他亦曾隻身前往美國紐約「搵客」，其後更到英國、美國、加拿大等做銷售。多年來遇見過不少人，「愈見得多人，就愈了解人嘅個性及需求」，只要真誠對人，就一定無問題。這個宗旨同樣適用於立法會，儘管政見、理念不同，「但並不代表佢哋係錯，我就係啱嘅」，論語都有云「君子和而不同，小人同而不合」，秉着和而不同的態度，大家多些溝通。

工作時認真，遊戲時遊戲。石禮謙公餘認真地享受生活，其辦公室內擺滿了書籍，牆上掛了幾幅畫，他喜歡看書，尤其鍾愛自傳，最喜歡的作家是李光耀及林語堂。他相識滿天下，甚麼人都不介意認識，更笑稱自己「1晚食3餐飯」，只要別人邀請，他都會出席。他也喜歡看畫、聽音樂，但由於天生小兒麻痹症，唯獨不太愛運動。石說，75年來都過得非常快樂，每天起床都很感恩，做人毋須家財萬貫，只需要有良心、有很多好朋友、有家庭，便心滿意足了。