石禮謙促政府回購港鐵　減票價與市民共度時艱

新冠肺炎疫情持續，對本地經濟民生造成很大衝擊，有不少議員建議港鐵減票價2至3成，以鼓勵市民出行，刺激經濟，支持這個建議還包括立法會鐵路事宜小組委員會委員石禮謙。疫情發生後，石率先建議政府應與港鐵研究下調車費，更認為政府應回購私有化港鐵，就算回購價格高昂都要忍痛去做。

石指出，本港鐵路系統一向被譽為全世界最方便、最好的鐵路網絡，但並不是可以任由港鐵公司每年加價，「試想吓1個市民喺新界居住，每日要幾多錢先可以出市區？」普通市民出行負擔沉重，最大責任在於政府。他認為，政府不應讓港鐵上市牟利，更不應讓港鐵發展地產生意，因為這樣的公司又如何謙卑地為市民提供優質的交通服務？

石又指，當港鐵作為上市公司，每年賺逾百億港元，就必須要有社會責任，與市民共渡難關，減票價會用上約10億港元，但對港鐵而言是「非常少錢」，相信能夠承擔。談到港鐵員工凍薪，石認為已是較為穩定的商業機構，港鐵員工工作相對穩定，情況較其他重災行業如航空及旅遊業等理想，凍薪可與市民共度時艱。