石禮謙關顧市民衣食住行　力爭拓地建屋　盼增年輕人歸屬感

千禧年代，現任經民聯議員石禮謙為當時的土地發展公司(市區重建局前身)行政總裁，他覺得想做的事情都已經做了，於是決定退休，但3個月後，他在地產發展商的邀請下，嘗試參選立法會地產及建造界功能界別，當時他對政治沒有太多認識，但一做竟做足了20年。現年屆75歲的石禮謙，仍然有心有力，在關注業界發展的同時，亦非常關心普羅市民的衣食住行，特別是公營房屋供應不達標問題，他建議政府多管齊下開拓土地建屋，提高市民、特別是年輕新一代的歸屬感，以減少社會矛盾。

石禮謙回憶當年參選，認為地產只是社會的一分子，若社會不公平，便無法良好發展，故他希望能盡力令香港變得更好，希望為新一代打造更好的香港，「滿懷希望想做好多好嘢，於是做吓就1屆、2屆，至今已係第5屆」。只可惜事與願違，今時今日的香港，社會分化嚴重，市民不懂得感恩，年輕人迷惘，都是源於社會的不公平，儘管政府每年投放很多資源到教育、福利及醫療上，但社會仍出現違法佔領行動(佔中)及反修例風波，年輕人仍有很多怨氣。

石認為，這歸咎於年輕人缺乏歸屬感，而最根本的原因便是沒有良好的居住環境。香港樓價貴絕全球，有研究更指出，1個普通打工仔，需不吃不喝儲蓄19年才夠支付首期，令年輕人對前途毫無信心。但石不認為每個人都要買樓置業，現時全港仍有100萬戶公屋住戶，他們只需要繳交便宜的租金，便能享受香港的繁榮，但無可否認是公屋輪候冊申請人高達29萬人，故房屋供應短缺是最根本的問題。

因此，他每年都在施政報告中提出建議，促使政府積極解決房屋問題，他認為政府必須要有膽識，因為「呢屆政府唔做將來會更難解決」，建議發展郊野公園邊陲地、農地甚至棕地，務求可以提供足夠的公屋或居屋單位，要讓年輕人明白香港寸金尺土，不用買樓置業，也有地方住，也可以住得好一些。

其次，社會有不少65歲以上的長者，無法入住政府資助的護理院。石慨嘆，他們年輕時盡能力貢獻社會，創造香港今日的繁榮安定，但在人生最後的日子，連如此低微要求，政府都無法滿足，部分需輪候逾4年之久，部分更等不及入住便逝世。他對老人家有一份責任，希望老有所歸。

石禮謙促請港府與大灣區政府商討，爭取在大灣區建設政府療理房屋，解決長者問題。至於醫療方面，由於本港醫護人手長期不足，他建議引入更多海外醫生；又建議輸入建築業外勞，直接降低建築成本。

眨眼20年，石禮謙感慨自己剛做議員時充滿信心、充滿希望，但「做完1屆仲有信心但希望少咗」，而過去回歸23年，做到了繁榮，但沒有做到安定，才會衍生種種問題。儘管如此，他服務社會及市民的心依然不變，雖然政績美中不足，但未來無論是老一輩、還是年輕一代的衣食住行，他都希望可以繼續關顧；又希望《港區國安法》落實後，可以令香港繁榮穩定、持續發展。