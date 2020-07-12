政府接連出招壓抑樓市　石禮謙狠批本末倒置

香港樓價貴絕全球城市，議員石禮謙作為地產及建造界代表，尤其關注樓價高企問題，認為是因為供應與需求之間出現問題，而政府不但不重視，更接二連三推出各種打擊樓市政策，包括樓市辣招及開徵空置稅，無助樓市降溫之餘，更不利地產商發展，完全本末倒置。

石表示，過去香港大多都是二手樓成交，「好多人細屋換大屋，新界搬出城市，城市住劏房嘅就搬入去新界，好似三角形一路咁去」，這是香港的成功故事。至2010年，港府為壓抑樓市措施，首度推出樓市辣招，但出招後樓價飆升，本港的二手樓成交量大幅下跌，一手樓成交量同樣慘淡。樓市辣招出爐，雖然少了人買樓，但需求仍在，二手樓供應愈來愈少，但問題根源是供應不足，政府卻不明白，還以為可以藉此控制樓價及需求，概念完全錯誤，故他多年來都促請政府盡快「撤辣」，惟政府充耳不聞。

一波未平，政府又再開徵「空置稅」圖調控樓市，石禮謙同樣堅決反對。他認為，雖然很多地方如溫哥華、英國等都有空置稅，但香港空置單位僅佔3.75%，是非常低的數量，並無設立空置稅的需要，不是外國有此條例，香港便要盲目跟從。

他認為，空置稅只是局部性的，成本或會轉嫁到買家，擔心無法成功為樓市降溫之餘，地產商亦受到影響；另《基本法》第105條清楚列明，特區政府依法保護私人財產的取得、使用、處置和繼承的權利，故他認為訂立空置稅違反《基本法》，不符合資本主義的原則。此外，政府至今不確定有多少空置單位、空置稅又設有追溯期，直斥「政府自己做緊咩，都唔係好清楚。」

石禮謙為抗衡政府的不合理政策，在上月立法會內務委員會上要求成立多個法案委員會，更舉手加入所有委員會，客觀上拖慢立法會審議法例的速度，令空置稅在今年內無法通過，最終成功終止審議。石始終認為，要解決香港房屋問題，必須大量增建公屋及居屋，才能從根本上解決供不應求的情況。