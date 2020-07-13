違法達義？　年輕在囚人士：坐監唔會令人生更精彩

現時社會上不少人主張「違法達義」，或認為暴力是爭取公義的手法之一，但有在囚人士表示：「坐監唔會令人生更精彩」、「坐監唔係一個人嘅事，係全家都陪你坐」，亦有過來人表示，坐監最痛苦是失去自由。

年約20歲的在囚人士明仔（化名），年少時因販毒被捕，被判監逾9年，連同還押的時間及認罪後獲減刑期，有望於明年中出獄。他認為自己在年幼時不愛讀書、加上心理上反叛，不願聆聽家人的勸告，令自己誤交損友，終斷送寶貴的青春，當初認識的所謂「朋友」亦已拒絕與他聯絡。

明仔在西貢壁屋監獄渡過約4年的時光，自幼高床暖枕的他剛入獄時突然沒有冷氣、手機、網絡，加上監獄內的衣、食、住、行皆需要依照指示，摺被有固定的標準，囚倉沒有私人空間，他坦言自己渡過了不少失眠的晚上，「夏天每一晚都會黐立立、到咗冬天又係另一種唔舒服。」

明仔在獄中開始反思自己的過去，之後決定重拾書本，更在去年報考了中學文憑試，考獲6科23分的成績，但由於英文的成績未達標，他已在今年重考，並立志希望成為一名社工，以自己的經歷幫助更多人。

另一名在囚人士阿朗同樣年約20歲，他曾3次被捕，最後一次因販毒被判入獄14年，他坦言，坐監最痛苦是失去自由。阿朗的母親回想兒子初入獄的情景不禁飲泣，指自己一收到消息只能「一邊鬧一邊喊」，內心亦多次埋怨自己沒有盡母親的責任。從事餐廳樓面的她，幾乎每次放假皆會坐車約兩小時到監獄探望兒子，又表示兒子入獄後有很大的轉變，現在懂得關心家人。