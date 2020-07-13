修例風波：預期有大批年輕人入獄　懲教署擬擴充飛虎隊

因應《港區國安法》正式生效，懲教署計劃於在囚青少年的教育課程中加強公民教育，讓他們認識相關法例，例如《國歌法》和《港區國安法》。另外，修例風波持續逾一年，警方迄今共捕9216人，其中1979人已經或正在司法程序處理，當中252人須承擔法律後果。懲教署因應可見將來會有一大批因修例風波而入獄的年輕人，對該署而言確是一個挑戰，會作出不同的部署，包括按需要視乎情況擴充有「懲教飛虎隊」之稱區域應變隊的人手，加強保安。

懲教署署長胡英明表示，預計未來會有部分較激動，或是與往日犯人思維有所不同的人士入獄，署方會就此作出不同的部署。在保安方面，胡坦言「一大批同一理念的人同時入獄，會有一定的風險」，因此會檢視懲教署區域應變隊的人手，視乎情況決定擴充，以防有大型騷亂在監獄出現，同時亦會對懲教署的職員進行培訓，以應對或與往日不同類型的在囚人士。

胡續謂，懲教署亦會於壁屋懲教所開展「一切從歷史開始」的興趣班，以講故事形式引發在囚人士對中國歷史的興趣，從而擴闊對中國發展的認識。胡坦言在求學時及就讀師範時主修歷史，強調如果教學方法得宜，學習歷史科是可以很有趣。如成效顯著會擴展至其他青少年院所。

另外，亦會加強公民教育，讓他們認識相關法例，例如《國歌法》和《港區國安法》，有關安排由署方更生事務處及教育組同事擬定及開展。胡表示，在囚人士入獄後未必有興趣接觸相關的內容，強調懲教人員會觀察在囚人士的情況，當他們適應下來，用時間，一步一步用時間同心機慢慢輔導，希望最終能幫他們擴闊視野及思維。問及會否擔心被指是「再教育營」，胡坦言，「我唔驚有爭議嘅」，又指「做乜嘢都會有人話，最緊要係你覺得幫唔幫到班青少年在囚人士。」

就現時社會上有人鼓吹以暴力的方式違法，淡化入獄對自己、家人的影響力，胡形容，看到很多年輕人「玩火」，有人認為多人一同犯法便可以分攤責任，或是像往日的犯人一樣「蒙住塊臉去打劫就以為無人認到」，但「犯法就係犯法」，寄語：「上得山多終遇虎，只要有一個錯誤，你嘅寶貴青春就斷送咗係監獄入面，值得咩?」

胡又指，青少年出獄後兩年再入獄的數字大幅下降，2007年為24.2%，至2017年，已下跌至9.8%；但看到時下的年輕人違法數字大輻上升，形容心情就如「一盤冷水照頭淋落嚟，凍冰冰」。但他強調，懲教署會保持「改得一個得一個、教得一個得一個」，給他們一次更生機會。胡強調，他最希望的是，青少年應珍惜第一次機會，選擇守法，遠離監獄。