黎智英等13泛民今午提堂　涉六四集會煽惑非法集結

支聯會今年6月4日不理警方反對，在銅鑼灣維園舉行燭光晚會悼念六四事件31周年，已有數案在身的壹傳媒黎智英當日亦現身維園。警方經調查後向黎智英、李卓人連同多名支聯會常委等共13人發出傳票，控告他們在當日煽惑他人參與未經批准集結，指示他們13人必須於今日(13日)下午到西九龍法院應訊，就該項告發作出答辯，並依法接受進一步處置。

收到傳票的包括黎智英、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和民陣副召集人陳皓桓。

連同這宗傳票案，黎目前累計有5宗刑事案件在身，共面對7項控罪。其中一宗指他3年前涉嫌刑恐記者，該案已排期8月19日在西九龍法院開審，他因該案而在保釋期間被禁止離開香港，雖然他一再要求法庭撤銷禁止他離境的保釋條件，但法庭以他有潛逃風險等理由拒絕該要求。

另外，黎又涉及另外3宗於2019年發生的未經批准集結案，因而被控2項未經批准集結，及2項參與未經批准集結，該3宗案件將於7月15日在西九龍法院再提訊。