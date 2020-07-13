8日逾140本地個案　黃大仙區涉60宗　疫慌罩九龍東

新一輪新冠肺炎疫情以九龍東為重災區，在過去八天錄得的一百四十多宗本地個案中，約六十宗與黃大仙區有關，病毒在多個屋邨擴散，彩虹、慈雲山及黃大仙等多處食肆及商場都有確診者足迹，居民人心惶惶，有居民甚至跨區買餸避疫。慈雲山疫情最為嚴峻，多間商舖因有確診者光顧而停業消毒，慈雲山中心的賽馬會投注站亦關閉，人流銳減，商場淪為死城。有傳染病專家相信九龍東已是其中一個出現「超級傳播」的地方。

黃大仙區的本地個案劇增，除了涉及「港泰護老中心群組」及「彬記粥麵店群組」外，該區多條屋邨湧現大量源頭不明感染個案。昨日錄得十三宗源頭不明的本地個案中，近半患者居於黃大仙區，慈雲山慈愛苑一名五十八歲男病人中招，他於中環干諾道西的商業大廈做裝修。已錄得十二名住戶確診的牛池灣彩輝邨彩華樓，昨再增兩宗個案，分別是七十三歲女病人及八十九歲男病人，二人是夫婦，透過衞生防護中心派發深喉唾液樣本而確診。

慈雲山慈正邨亦有多宗個案，於深圳灣口岸上班的廿七歲入境處男職員居於慈正邨正安樓，另一名四十八歲女病人亦居於慈正邨，她經常到黃大仙中心買餸，並曾與一名初步確診者去過黃大仙中心的翠華餐廳飲茶，慈正邨目前已累計有八宗確診個案，遍布邨內多個座數。彩虹邨翠瓊樓亦有兩宗個案，是一對夫婦，平時會到牛池灣街市買餸及在附近茶樓飲茶。

黃大仙鳳德邨的百佳分店昨亦有一名四十一歲女收銀員初步確診，百佳指確診者是兼職乾貨部員工，本月十日起已沒有上班，目前該分店並無其他員工出現病徵。該分店即日起暫停營業三日進行徹底清潔，本月十五日恢復營業時，將安排另一組員工為顧客提供服務，購物車及購物籃提取處將提供消毒濕紙巾予顧客消毒手柄。

除了上述提及的慈正邨、慈愛苑、彩虹邨及彩輝邨，黃大仙區目前已錄得疫情的屋苑尚有竹園南邨、慈樂邨、高美樓、慈安苑、鳳德邨及萬年戲院大廈。而確診者在區內多處游走，當中牛池灣街市、慈雲山中心、彩雲商場及黃大仙中心更有多名確診者到訪過。慈雲山中心屬高危點，慈正邨附近公園及公眾地方已不見人流聚集，部分居民已搬走避疫。

黃大仙區議員黃逸旭表示，區內以長者居多，他們很少跨區活動，主要活動範圍都是區內街市或商場，因此確診者亦大多以這些地方為主。他又指長者的防疫意識較低，經常見到有區內長者不戴口罩，不排除亦是其中一個染疫途徑。他批評港府防疫後知後覺，只願在確診者居住的座數派發深喉唾液樣本，認為應要全區檢測。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷估計此波疫情最少維持四至六星期，形容情況不樂觀，相信九龍東以及新界東均出現「超級傳播」的地方，政府應該盡快以檢測等方法找出隱形病人。

此外，有確診者曾光顧領展旗下慈雲山街市，承辦商前晚霧化消毒街市，昨起為進入街市的顧客量度體溫及人流管制。街市位處的慈雲山中心亦全場噴霧消毒。