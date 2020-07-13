東方日報A1：港府抗疫無方　萬人北上逃亡

本港新冠肺炎疫情社區大爆發，昨再添三十八宗確診，至今累計一千四百七十宗個案！多宗本地感染個案於本月五日開始陸續出現，惟港府仍未能遏抑疫情擴散，而港府早前宣布今日起學校提早放暑假，大批在內地有親人的家長昨帶同子女「逃離」香港，經深圳灣口岸北上避疫及度暑假，令口岸大排長龍，逼爆場面再現。前日錄得二千四百五十五人經該口岸離境，當中香港居民佔逾八成高達二千零一十七人。有趕過關的家長直言內地疫情早已受控，甚或是零案例，故寧願返內地強制檢疫十四天後與子女留下過暑假，「依家留喺香港仲驚啊！」

疫情在港爆發第三波，本月五日起至今共錄得二百一十一宗本地確診個案，人心惶惶，但港府卻一直未有應對良策，令市民被迫自救避疫。

內地自今年三月二十七日起，對外實施嚴格境外輸入防控，所有經深圳灣口岸入境內地的旅客，包括港人，均須集中隔離十四天。有關措施推出後，港人經深圳灣口岸入境內地數字一直維持低水平，單日離境人數鮮有過千，但自本港第三波爆疫的七月五日開始，入境內地港客數字回升。

入境處紀錄顯示，本月五日有七百九十九人經深圳灣口岸離港，當中六百六十四人為香港市民；但自從本港於上周一（6日）疫情再爆發，當日經深圳灣口岸入境內地人數破千，高達一千一百七十三人，多出逾四成，其後離境人數更有逐步上升情況。

當教育局局長楊潤雄上周五（10日）宣布，全港的中、小學校及幼稚園今日起停課，讓學生提早放暑假。消息一出，當日經深圳灣口岸入境內地人數急升，由前一日的一千三百八十二人，躍升至一千八百一十二人，增幅三成。至於前日，該口岸更錄得二千四百五十五人離境，創下自三月二十七日，內地對口岸實施防控隔離以來本港離境前往深圳的人數新高。換言之，本地第三波疫情爆發後，七日合共有一萬零四百三十八人經深圳灣口岸入境內地（見另表）。

昨日周日有不少家長休假，早上帶同年幼子女，抵達深圳灣口岸出境回內地，原來這批家長均害怕香港爆疫失控，不惜忍受入境內地後需接受檢疫十四天的規定，亦帶子女回內地由家人親友照顧放暑假，免留在香港困在家中納悶和備受疫症威脅。

深圳灣口岸昨早十時開關，已有大量香港市民戴上口罩，扶老攜幼排隊等候辦理出境手續，現場有不少中、小學及幼稚園學生，相信是「受惠」本港停課政策，由家長提早帶他們返回內地避疫。由於內地實施多項檢疫措施，即使大部分人士已成功離港，亦要先在入境內地口岸前，填寫和遞交一系列文件表格，以及接受當地檢疫程序，導致過境時間較一般長，形成等候人潮，人龍在中午過後才消散。

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