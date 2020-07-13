東方民調：抗疫措施亡羊補牢　難截病源

香港第三波新冠肺炎疫情來勢洶洶，確診宗數與日俱增，社區幾近全面淪陷，是疫情以來最嚴重情況，惟港府防疫依然歎慢板。有學者及議員批評港府無做好入境防疫把關，難以堵截漏網之魚把病毒帶入香港，疫情大爆發才收緊入境檢疫安排是亡羊補牢，處理疫情反應遲鈍及滯後。

港府形容現時是疫情以來最嚴重情況，多名傳染病專家早前敦促當局重啟三月份的禁聚措施，惟港府宣布收緊社交距離措施被轟不湯不水，食肆人數不得超過可容納總額的六成，限一枱八人；而酒吧、健身中心、派對房間及卡拉OK及夜總會只是限制人數，電影院不得飲食，與三月份的禁聚令相距頗遠，當時規定食肆每枱最多坐四人，卡拉OK、戲院等更須停業。

香港入境防疫措施不嚴謹，輸入隱形疫彈。如豁免檢疫措施十分鬆散，即使現時補鑊，加強多項口岸檢疫的補鑊措施，如強制要求經香港機場的機組人員及到港船員做病毒檢測，亦難以修補漏洞。而港府仍對萬多名即將來港的外傭中門大開，只要求僱主將外傭安置到酒店隔離了事。

專家數月前已提醒港府必須提升每日的病毒檢測量，否則難以堵截漏網之魚，疫情反覆至今，衞生署每日透過各項收集樣本檢測的數字只維持在五千多個，預料本月底每日檢測量才可提升至七千五百個。

此外，港府連收緊防疫措施也拖拖拉拉，在多間學校因有學生或家長確診而自行停課後，教育局拖延數天才宣布全港中小學及幼稚園提早放暑假，姍姍來遲。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，近日有抵港外傭確診，香港亦有不明源頭病例，批評港府無做好口岸防疫把關，直到疫情再爆發才收緊入境檢疫安排，是亡羊補牢，「唔出事唔做嘢」。議員葛珮帆則批評港府處理疫情，反應遲鈍，防疫滯後，又指今次措施調整未有包括禁聚令，做法不夠全面。