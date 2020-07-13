東方民調：檢測量不足　疫彈加劇社區大爆發

父親節放寬「禁聚令」後，香港新冠肺炎疫情大逆轉，出現第三波爆發，除了輸入個案不斷，本地單日確診個案更倍增，「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指社區傳播鏈迅速蔓延，香港防疫恐失守失控，受訪者又批評港府無吸取教訓，防疫塞責，措施半桶水，一直漠視隱形傳播鏈存在，「唔出事唔做嘢」。

香港新冠肺炎疫情嚴峻，老人院舍、公共屋邨淪重災區，食肆、學校、醫院、司機紛紛中招，有多宗源頭不明個案。疫情持續五日已累計破百宗個案，確診數字更不斷上升，衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，現時疫情比三月更嚴重，當時主要是輸入個案，病毒未走入社區，現時較多本地居民染疫，甚至學校和院舍都有個案，反映疫情正在社區爆發。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問七百五十名十八歲或以上市民，結果顯示，對於確診個案遍布學校、醫院、院舍、食肆、司機，更有多宗源頭不明個案，四成七受訪者直指社區傳播鏈迅速蔓延；兩成五形容防疫失守失控；兩成四歸咎港府太早放寬社交限制。

港府收緊社交距離措施限食肆一枱八人，無關閉場所，比三月的禁聚令寬鬆，三成六受訪者斥無吸取教訓，應再收緊限制；三成四認為難杜絕社交傳播鏈；兩成一轟防疫半桶水。

復課指引無提及學校應對出現疫情的處理方法，港府拖延數天才宣布提早放暑假，四成六受訪者斥當局反應慢；兩成七轟令人無所適從，學校各有各做；一成三形容防疫倒瀉籮蟹。

有九類指定人士或轉機客毋須隔離檢疫，有確診個案港府才做病毒檢測，六成一受訪者斥邊境檢疫漏洞，輸入隱形患者；兩成二批評做法愚蠢遲鈍；一成三轟無嚴謹樣本檢測制度。

港府未擴充檢疫設施，部分回港人士在家居檢疫或回家等檢測結果，五成憂慮同住家人將病毒帶出社區；兩成九指家居檢疫成效存疑；一成六斥寬鬆抗疫失策。

個案急增港府才擴大社區檢測範圍，但仍未做到專家建議日測七千五百個樣本，三成四受訪者轟港府後知後覺，「唔出事唔做嘢」；兩成九批評當局一直漠視隱形傳播鏈；兩成七批評社區檢測量不足，港府塞責。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府防疫不力存漏洞，漠視隱形患者在社區播毒，令疫情大爆發，捲土重來，亦沒有吸取過去教訓，抗疫措施仍姍姍來遲欠果斷。