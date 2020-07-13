Dr.東：高尿酸可致痛風關節變形　患者宜少吃海鮮等高嘌呤食物

飲酒食肉無節制，小心有高尿酸！高尿酸早期無甚表徵或症狀，不少人要到健康檢查時才發現，情況通常已經較嚴重，影響到生活。基督教聯合那打素中醫專科中心註冊中醫師羅健雄指，尿酸是飲食不節所致，令濕邪入體，痰濁內生，聚於關節後便誘發痛風。若不及早求醫，有機會發展成痛風石以致關節變形，可引致腎衰竭。中醫治痛風方法有針灸、中藥及外敷等，患者平日亦要少吃嘌呤食物。

人體新陳代謝會製造尿酸，但一般會自然排出體外。尿酸長期積聚，會誘發痛風，故痛風又稱「高尿酸血症」。中醫角度認為是源於先天不足和後天失調，當一個人脾腎功能有障礙，加上飲食不節，或兼受外感風寒，濕邪侵襲經絡，致氣、血、津液受阻，體內循環不好，便有機會令痰濁內生，聚於關節誘發痛風症，西醫則形容此瘀聚物為尿酸鹽。

痛風屬關節炎的一種，通常在夜晚或清晨突然發作，受影響的關節及周圍軟組織處會有紅、腫、熱、痛。因紅腫和劇痛，關節會無法彎曲，嚴重時會影響活動。羅指出，不及早治療，更有機會發展成痛風石以致關節變形、腎結石、尿道結石等，嚴重可引致腎衰竭。

羅認為，都市人有高尿酸，和飲食習慣很大關係，譬如少飲水、常飲酒、無節制進食肉類、海產、內臟等高嘌呤食物；加上工作壓力大、經常勞累、應酬多，影響脾腎功能，均會令尿酸濃度增高。羅又提醒，高尿酸人士較多是男性；若然家族中有人患高尿酸，更應該注意飲食習慣，及早預防。

羅坦言接觸過的病人大多有痛風，暫時未見有嚴重至腎衰竭的個案。而中醫治療痛風，都是以「治未病」為中心，希望做到未病先防和既病防變，即預防痛風出現、痛風性關節炎發病、痛風石或關節畸形的發生等。所用手法包括：針灸、服用中藥、外敷中藥、藥膳飲食及調節生活規律等。

想在生活中預防高尿酸，羅建議多進食基本上不含嘌呤、屬鹼性、利尿的食物，如黃瓜、白菜、茄子、馬鈴薯、南瓜、冬瓜、蘋果、牛奶、玉米等；碳水化合物如米飯、饅頭、麵食等，飲足夠的水，亦有助排出尿酸。

羅亦提出了一道四季合用、可降尿酸的藥膳茶。材料茯苓10克，白朮10克，陳皮6克，土茯苓20克，玉米鬚20克。約500毫升水，煲半小時至約220毫升(1小碗)，一周服2至3次。可健脾利水、袪濕化痰。