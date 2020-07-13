網民熱話：口罩跌落地勁徬徨　女街坊獲「叔叔」送新口罩

在疫情蔓延下，若不戴上口罩外出，不止毫無保障，更隨時招來歧視目光。近日一名天水圍女街坊在茶餐廳用膳後將口罩不小心掉落地，正想掩面衝回家時，幸得一名叔叔相助，送上新口罩，女事主在網上發文，感謝叔叔「救咗佢」。

女事主Lau Chui Ha前日(11日)在Facebook群組「天水圍友」講述事件經過，貼文開首已稱，「雖然唔知道嗰位叔叔睇唔睇到，但好多謝你！」她指，當日在天水圍天瑞邨一間茶餐廳用膳後，不小心將口罩掉落地，「好迷惘唔知點算好，正諗住用紙巾遮住口鼻衝返屋企...」此時一名叔叔送了一個新口罩給她，「多謝你救咗我，因為你，我以後都學識帶多個口罩出街」，又明言有需要時，後備口罩亦可送贈有需要人士。

不少網民大讚是好人好事，「將呢份暖繼續傳開去」、「鼓勵個個都帶多個口罩出街，幫到自己又幫到人！」亦有網民分享自己的烏龍事，「試過除一除口罩飲啖水，結果倒瀉水仲整濕口罩，真係喊出來，自此會帶定後備口罩」。有人大讚女事主有公德心，「我覺得最有愛嘅係你諗住用（紙巾遮住口鼻）返屋企，如果全部人有你咁嘅諗法就好」。

網民有話說

Luci K Luci：我都帶定10個8個口罩隨身幫助其他人

Christine Kwok：我都多帶大小各2個，不過有次見個小朋友口罩爛咗，我畀個新嘅小朋友，個小朋友一下撕爛佢，個老竇仲問我有冇多個...

Wan Chow：係愛呀！哈利

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