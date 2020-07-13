關注組料書展難如期開幕　堅持舉行展商或失70%生意

近日新冠肺炎疫情反覆，今年書展能否如期於本周三(15日)舉行，仍然未有定案。香港貿易發展局昨晚(12日)指，明白市民和參展商關注，正在與不同持份者商討應對方案，將盡快公布公排。有關注組發言人今(13日)在電台節目表示，貿發局的口脗有改變，相信書展不會如期星期三開幕，惟不少參展商今日會開始陸續運貨物到會展，希望貿發局盡早公布書展去向，以免對參展商造成更大的物流損失。

「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘表示，書展是香港書商命脈，佔全年收入約40%至50%，但他們昨日進行問卷調查，結果發現200多個參展商都要求書展延期，寧願損失亦不想觸發社區爆發。彭續指，若然貿發局堅持如期舉行，相信來參與的人不會多，參展商除了會損失至少60%至70%的生意額，亦要面對疫情風險。

彭亦期望，書展可以延期舉行，以免書商和出版商因活動取消而要承受損失，甚至因而出現結業潮。他建議，書展可延至聖誕或新年期間舉行，預計疫情下，展覽業同樣受影響，屆時會有場地騰出讓書展舉行。