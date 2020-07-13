內地收緊跨境貨車司機檢疫　過關時間增加1至2小時

因應本港疫情發展，內地昨日（12日）起對跨境貨車司機採取額外檢測措施。香港落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉今日（13日）指，與內地相關部門溝通後，得知內地海關會隨機向司機取樣，以進行額外核酸檢測，過關時間增加1至2小時。他擔心若本港疫情繼續不受控，內地或對每名司機採取額外檢測，將影響本港日常用品及食品的供應。

自今年4月起，本港跨境貨車司機進入深圳及珠海等5個陸路口岸時，必須持有「i深圳」健康認證碼、7日內核酸檢測陰性結果報告等才可入境。有司機向東網展示影片，昨日有多輛跨境貨車停泊在口岸等待過關。

蔣志偉表示，今早與內地海關溝通，獲悉內地收緊核酸檢測措施，昨日開始隨機向司機採樣，完成後始放行，又對居於慈雲山等疫區的司機進行採樣，過關時間因而增加1至2小時。他強調，內地沒有拒絕本港跨境貨車司機入境或要求原車回港。

蔣指，新措施暫時只隨機抽樣，但每日有逾1萬名跨境貨車司機往返兩地，擔心措施若全面落實會影響貨車往返，令本港日常用品及食品的供應受影響，希望港府與內地商討解決辦法。