檢疫中心僅餘24單位　傳竹篙灣檢疫設施提早本周啟用

新冠肺炎疫情不斷蔓延，檢疫中心容量引起關注，香港目前有4個檢疫中心，合共提供2252個單位，截至昨日(12日)已有1340個單位已使用，可即時使用的單位僅餘399個，但撇除即將交還的駿洋邨，只餘下24個單位可接收檢疫人士，反映檢疫中心供不應求。有指竹篙灣部分檢疫設施有望提早於本周內啟用，但當局至今尚未公布安排。

正使用的檢疫中心分別是少年警訊永久活動中心、駿洋邨(1至3座)、柴灣鯉魚門公園度假村及西貢戶外康樂中心，合共有2252個單位，但當中1569個單位是來自駿洋邨的。房屋署早前指駿洋邨交還後，第1至3座預計10月底入伙，目前駿洋邨正用作檢疫的單位有878個，可供即時使用的單位有375個。

目前西貢戶外康樂中心提供的99個單位已經爆滿，截至昨日，僅餘下少年警訊永久活動中心的4個單位，以及柴灣鯉魚門公園度假村的20個單位可接收檢疫人士。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，非常關注檢疫中心的容量，但她指若個案持續上升，擔心即使不交還駿洋邨亦供不應求。

食物及衞生局副局長徐德義今早(13日)在電台節目表示，當局相當留意檢疫設備，會不斷監察數字，亦會加快檢疫中心的流轉，例如當檢疫人士一離開便會盡快清潔。根據港府早前提供資料，竹篙灣政府土地的檢疫設施可提供800個單位，預計可於7月底投入使用；而竹篙灣預留作日後旅遊發展的用地亦正興建檢疫設施，估計可提供額外700個單位，可於9月啟用。