澳門規定出境者須出示健康證明　專家促港府效法

防疫永遠慢澳門十拍的港府，在本地新冠肺炎疫情正值大爆發之時，仍不願收緊邊境措施，反觀澳門，昨日(12日)已宣布由澳門出發的客船和飛機乘客，均必須出示7天病毒檢測陰性的健康證明才可離境。有專家認為本港亦應推行類似措施，指本港疫情已爆發，相信很大機會會有其他地區或國家會相繼限制港人入境。專家又認為無論離境或入境者，最好都要出示健康證明。

澳門昨宣布明早(14日)6時起，所有乘坐由澳門出發客船和飛機的乘客，必須出示7天內新冠病毒核酸檢測陰性證明，即無確診感染，有關證明可透過澳門健康碼取得，當局指措施是為了保障客船和飛機工作人員及乘客安全。澳門今日(13日)亦宣布，今日中午12時起，所有經香港乘坐金巴入境澳門的人士，均須出示有效核酸檢測陰性證明。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，澳門已經對香港入境者提升了限制條件，相信其他地區或國家可能都會於短期內限制港人入境，建議港府應盡快效法澳門，經香港出境的人士，無論是海陸空，都應於出發前出示到健康證明。他又說，有關措施甚至要延伸到入境人士，認為現時仍有持續輸入個案，要求入境者提供健康證明的做法，可節省很多檢疫工作。

梁又說，現時每日幾乎都有獲豁免檢疫人士確診，促港府收緊豁免檢疫措施，例如不應豁免來自中高風險地區的人士免檢疫。他又批評港府防疫「永遠都同理想有一大段距離」，其後知後覺的態度令到防疫經常處於滯後情況，強調防疫要爭分奪秒，在猶豫之時，病毒蔓延的情況已經翻了幾倍。