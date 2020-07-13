立法會小組開4次會仍未能選出主席　梁耀忠建制派互指對方拉布

立法會研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會已召開4次會議，仍未選出主席。

立法會研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會今早(13日)召開第4會議，惟至今仍未能選出主席，主持人梁耀忠表示立法會會期將於本週結束，不會再召開下次會議。多名建制派議員批評梁主持會議失職，故意拉布，導致未能選出主席，阻撓議員討論教材問題。梁則指，在過去會議中，建制派議員發言人數比民主派議員多，反駁拉布的實為建制派議員。

多名建制派議員質疑梁的主持手法，議員容海恩反問梁為何要在會期最後一週召開會議，批評梁主持會議不當，又詢問有多少名委員當時回覆可以出席會議，梁回應容時，兩人多次疊聲，梁更稱若容再發言將請她離場。

身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀指，梁拉布行為跟早前民主派內務委員會主持人郭榮鏗一樣，直指梁有責任管理會議時間，而梁的失職亦要紀錄在案。

議員葛珮帆亦批評梁明顯地拉布，叫梁「唔好扮哂嘢」，指責民主派沒有勇氣討論教材編制，又稱收到不少家長的投訴，指有部分教師糾曲歷史。葛直斥民主派不能以卑鄙的方法阻止其他議員討論，又形容民主派是「霸權」。

議員許智峯則認為，選舉主席需要社會共識，小組委員會中建制及民主派議員的人數是一半半，卻有嚴重分歧。許亦指控建制派議員亦無心認真開會，形容有些議員正在開派對。

梁澄清，自己並無在程序上阻止建制派議員選舉主席，認為建制派議員的批評是無中生有。最後會議時間結束，梁「感謝」建制派議員拉布令委員會未能選出主席，亦不會召開下個會議。