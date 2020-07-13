壹傳媒唱衰中港政府照保就業　學者倡勿補貼「禍港」企業

補貼僱主支薪的保就業計劃第2期計劃將於下月開放申請，第1期計劃接獲逾16萬名僱主及企業申請，多間大型企業榜上有名，包括過去不斷唱衰中港政府的壹傳媒旗下的《蘋果日報》及相關公司，竟獲批逾3493萬港元。有學者認為，政府審批下一期計劃時應避免向「禍港」企業發放補貼。

保就業計劃公布的名單顯示，最少6間與壹傳媒相關的公司獲批補貼。蘋果日報有限公司獲批最多，補貼額達2058萬港元，承諾受薪僱員人數744人；蘋果日報印刷有限公司獲批283萬港元，承諾受薪僱員人數101人。壹傳媒管理服務有限公司獲批531萬港元，承諾受薪僱員人數190人；壹傳媒遊戲有限公司獲批45萬港元，承諾受薪僱員人數16人。

《蘋果日報》的網上版自去年4月開始推行訂閱制，所屬的蘋果訂閱服務有限公司獲批46萬港元，承諾受薪僱員人數17人。蘋果日報慈善基金則獲批18萬港元，承諾受薪僱員人數7人。

另外，民主黨亦獲發38.3萬港元補貼，承諾受薪僱員人數19人。該黨多名議員曾在立法會財務委員會上反對通過相關議案。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，不少公司或「黃店」的言論及其店內海報有觸犯《港區國安法》之嫌，其中《蘋果日報》亦有唱衰中港政府及引發憎恨的報道。他認為，港府審批相關申請時應小心處理，甚至不應批出款項，因此舉或違反《港區國安法》立法精神，建議港府應將類似公司列入黑名單，避免再向他們發放補貼。