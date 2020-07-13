港版國安法：泛民議辦照掛光復香港　建制促設罷免機制

自《港區國安法》實施以來，仍有議員在其議員辦事處內懸掛「光復香港，時代革命」等，被視為違反港區國安法的示威口號。有政黨今日(13日)就此到政府總部請願，要求港府對有關議員進行調查，以及要求議員簽署確認書，確保他們在任期內會承諾維護國家安全，並設立罷免機制，以監管違反維護國家安全誓言的議員必須負責。

民建聯一行8人今日到政總請願，他們手持「反港獨、反暴力、踢走黑暴議員」的橫額和手持「要求維護選舉公平公正性」、「區選不公、人人共憤」、「立選將至、維設公義」等標語，以表達期望有關當局作出確保將來選舉參選人，真誠維護國家安全的訴求。

該請願行動發言人、前黃大仙區議員黎榮浩表示，雖然在過去的選舉中，選管會也要求參選人必須簽署聲明擁護《基本法》和效忠香港特區政府 ，惟現時很多當選區議員都公然違反《基本法》，甚至作出有可能違反港區國安法的行為，故希望政府能正視他們的訴求，為維護國家安全做好把關工作。

另外，泛民主派區議員近日為立法會換屆選舉發起民主派初選，區議員使用多個位於房屋署轄下範圍區議員辦事處作為票站。該黨名區議員今日(13日)到何文田香港房屋委員會請願，指攬炒派明顯違反租約條例，而且違反禁聚令，帶來對公眾衞生和市民安全風險，要求房署嚴肅跟進事件，並依法採取嚴厲措施，並全面檢討租約條例和執行機制。其後該黨遞交請願信，房委會職員代為接收，將轉交身兼房屋委員會主席的運輸及房屋局局長陳帆。