港府無力抗疫　市民北上避疫自救

東方報業集團今日頭版報道因應本港新冠肺炎疫情於社區大爆發，大批港人近日帶同子女「逃離」香港，經深圳灣口岸北上避疫及度暑假，他們大部分均有親友在內地居住。根據入境處今日(13日)最新數字顯示，本港3個開放口岸昨日（12日）再有3466人離港避疫，而單計機場就有1284人離境，當中有1114人為香港市民，為疫情於本月6日爆發以來，最多港人乘搭飛機離境的一日。

至於深圳灣口岸方面，昨共有1884人離境，當中香港居民就佔1528人，其餘為內地及其他訪客；而港珠澳大橋只有298人出境，259人為本港居民。

自上周日(5日)疫情重度爆發，連日離境人數均有上升趨勢，當日只有799人，翌日（6日）就上升至1173人。其後上周二(7日)有1242人、上周三(8日)有1521人、上周四及周五(9日及10日)分別有1382人和1812人，周六（11日）有2455人；換言之，第三波本地疫情爆發後，加上昨日，合共有12268人經深圳灣口岸離境返回內地。