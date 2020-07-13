僅11萬自僱人士獲批保就業補貼　工會促延長申訴期

港府撥810億港元推出保就業計劃，當中會向合資格自僱人士發放一筆過7500港元現金補助，當局曾預計有21萬人合資格。計劃首期雖接獲逾25.9萬人申請，但高達14萬人不合資格。有工會今早（13日）到政府總部外請願，要求政府盡快向申請失敗的人士解釋拒批資助的理由，並延長申訴期，讓市民有足夠時間查詢。

工聯會約8名成員今早到政總外請願，該會監察政府抗疫基金僱員權益關注組指，近日接獲不少自僱人士求助，稱即使符合計劃下自僱人士的申請條件，但其申請資助時卻不獲批。

香港文職及專業人員總會權益及社會事務委員會總幹事梁子穎表示，有市民早前已透過電郵向當局查詢被拒原因，但至今超過兩星期仍未獲回覆。他認為，計劃目前只接受網上渠道申訴，並只有14日查詢期，有機會對不諳上網的工人造成障礙，促請計劃延長申訴期，讓市民有充分時間提出查詢。

他又呼籲政府應在拒絕自僱人士申請的回覆中，列明拒絕原因，若自僱人士只是填錯資料，應提供可重新提交資料的渠道，以解市民燃眉之急。

保就業計劃秘書處曾解釋，自僱人士未能獲批資助，主要是因申請人並非以「自僱人士」身份開設強積金戶口，而是以僱員身份、或因離職後開設的「個人帳戶」提出申請。部分則由於其「自僱人士」身份開設的強積金戶口在今年3月31日或之前已取消，因此不符合申請資格。如申請人對申請結果有任何疑問，可在收取通知起計的14天內電郵至subsidy@employmentsupport.hk查詢。