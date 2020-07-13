政府鼓勵青少年修讀樹藝課程　最高可獲2萬元資助

政府早前建議撥款2億港元設立城市林務發展基金，提升樹藝及園藝從業員專業水平等，以改善城市林木質素、保障公眾安全和提高宜居度，計劃今日(13日)終有新消息。發展局公布，城市林務發展基金下的學習資助計劃開始接受申請，以鼓勵青少年投身樹藝及園藝業，成為樹藝師及樹藝技工。

合資格申請人如報讀及完成由本港職業訓練學院、大專院校及培訓機構開辦，屬資歷架構第二至第五級及獲認可的樹藝、樹木管理及樹藝工作課程，將可獲發學習資助。樹藝及樹木管理課程的資助金額為學費的一半或20000港元(以較低者為準)；而樹藝工作課程的資助金額為學費的7成或6000港元，以較低者為準。

至於在香港中學文憑考試取得20總積點(以最佳五科計)或以上的學生，如報讀及完成屬資歷架構第五級及獲認可的樹藝及樹木管理全日制課程，可獲發獎學金，金額為每學年學費全額或50,000元(以較低者為準)。局方預計，計劃每學年可惠及約300名學生，幫助培育具質素的從業員，以支援本港的樹木管理及護養工作。

相關申請表格及指引可於發展局城市林務發展基金網頁下載。