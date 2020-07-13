受查人稱在警車上遭掌摑　男警長否認襲擊罪

一名保險男代理投訴兩年多前因涉嫌襲警被帶上警車後，遭一名警長粗言辱罵，聲言「等陣番去搵人招呼你」，更變本加厲連摑他的頭及眼睛3下，令他眼部受傷需要縫針。涉案警長被控一項普通襲擊罪，他否認控罪，案件今（13日）在九龍城法院開審。

47歲被告黃明偉，被控於2017年4月11日，在紅磡土瓜灣道近落山道交界警察車輛「AM 7411」內襲擊李文瀚。

任職保險代理人的李文瀚供稱，當日凌晨1時許，他跟女友行經案發地點時被多名警員截查，期間有警員指稱他襲警，他被鎖上手銬帶上警車左前排，車內約有3至5名警員，當中只有被告是警長。

根據現場警員的隨身攝錄器所攝得的片段顯示，當時李稱欲把個人物品袋起，站在旁邊的被告情緒激動，怒吼「袋乜X嘢！」、「我叫你咪X郁」、「你威呀嘛，喺條女面前威呀嘛」、「等陣番去搵人招呼你，你老母臭X！」然後傳出3下「啪啪聲」。

李供稱，他遭被告連續掌摑2至3下頭及眼部，令他流血，但不記得確實是左邊抑或右邊。李形容對方施襲力度大，他感到痛楚，事後眼部傷口縫了3針。