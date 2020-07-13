6男3女涉去年旺角非法集結　案件開審需時23日

去年8月3日網民發起在旺角進行反修例遊行，遊行演變成警民衝突。9名男女被控非法集結等罪，案件今(13日)在九龍城法院開審，預計審訊需時23日。

6男3女被告依次為15歲姓蕭學生、16歲姓鄧男學生、陳駿霆(18歲)、韓明恩(22歲)、廖智峯(22歲)、陳嘉汶(34歲)、伍兆銘(24歲)、方施陽(20歲)及蘇澄怡(22歲)。

他們被控於2019年8月3日在旺角彌敦道與亞皆老街交界，與其他不知名人士參與非法集結。姓蕭首被告另被控一項公眾地方管有攻擊性武器，即一支雷射筆。

控方先傳召高級警司莫慶榮作供，他在案發時被派擔任西九龍防暴大隊的副主管，他指當日下午有遊行集會在旺角舉行，人群由晏打街遊樂場出發，但部分人士在遊行中途突然偏離既定路線沿彌敦道往南行，並做出破壞、堵路及掟雜物等行為。

當晚9時許，他收到指示到太子道西與彌敦道交界布防，率領機動部隊、特別戰術小隊(俗稱「速龍小隊」)及約100名刑偵警員進行掃蕩行動。

莫續指，當晚有約1000名暴徒聚集在水渠道與彌敦道交界近弼街的位置，大部分人戴上口罩、防毒面具及頭盔，有人攜有自製盾牌，有人講粗口叫囂，講出「黑警死全家」等挑釁警員的說話，又用雷射筆照向警員。及後，他指揮警方防線往南推進，見到有大量由鐵欄築成的路障擋路。

莫指，現場有6男4女被拘捕，而他有訓示督察級同事在拘捕行動之前，要向示威者作出警告。