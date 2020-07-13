新冠疫情打擊港經濟　立會議員來屆凍薪

立法會議員酬金及工作開支償還款額小組委員會今早(13日)召開會議，行政署長梁悅賢表示，考慮到新冠肺炎疫情打擊香港經濟活動，加上市場租金及政府財政狀況、公營機構薪酬等考慮因素，決定不接納「行政會議成員、立法會職員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」的建議，包括以加權指數取代丙類消費物價指數作為辦事處營運開支、廢除兼任行政會議成員的立法會議員每月酬金須減去三分之一的規定，以及每年辦事處營運開支償還款額應一次性增加3%等，第七屆立法會議員將沿用第六屆立法會議員的薪津安排，議員將凍薪，多名議員對此表示遺憾。

教育界議員葉建源對政府最後拒絕委員會建議感到遺憾，認為政府將未來4年的長期改善方案打沉，擔心現行制度將繼續壓抑議員助理的薪酬。議員盧偉國亦指委員會建議用加權指素代替丙類消費物價指數，能比較真實及合理地反映議員辦公室及議員助理薪金的情況，稱理解因經濟下行而要議員凍薪，反問為何不可採用其他優化機制的措施，希望政府在適當時可再採納委員會的意見。

梁悅賢回應指，行會認同獨立委員會的努力，即使現時不實施委員會的建議，內容亦有參考作用，又指現行制度不會壓制議員辦公室營運，丙類消費物價指數亦有機會調整。梁又稱基於現時經濟下行，租金甚至可能比物價指數增幅低，將再檢討加權指數。