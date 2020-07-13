涉多年來屢狎契女　裝修工疑用龍鳳鈪誘撤控

六旬裝修工數年前幫忙駕車接載當時年僅8歲的契女回家時，在車上涉嫌揸她胸脯及摸她私處，之後更在她家中再非禮她。事後契女向家人說出事件並報警，惟裝修工疑數度向她的母親傳訊息，指要女童出庭會令她難堪，甚至提出贈女童龍鳳鈪鑙石鍊，但求能夠「少一事」。裝修工最終被控4項非禮及1項作出一連串意圖並傾向妨礙司法公正的行為罪，他否認控罪，案件今(13日)於區域法院開審。

61歲被告代號H.H.C.，他否認於2012年9月至2017年10月，4度非禮當時年僅8至13歲的女童X；他另否認於2017年11月10日至15日，要求X的母親不再追究。

控方開案陳詞指，被告是X的契爺。X向警方透露，在她就讀小三時，被告曾兩度在車上非禮她，包括摸她的胸及伸手到她私處，她當時感到害怕。

在2017年10月1日，13歲的X在家中時，被告進屋後從後抱她並揸她的胸部，又伸手到X褲內。X跑到哥哥的房間並將門上鎖，但被告卻能開鎖入房，於房中再非禮X，事後放下500港元離去。同月8日，被告又出現X家中出現並再非禮她。

至同月29日，當X與姊姊在家時，被告又突然進入其家，放下一袋食物便離去。姊姊對被告行為感到疑惑，X遂直指被告「係變態嘅，做唔正常嘢」，更透露自己曾遭被告非禮。

翌月5日，被告又再到X家，X從房門門隙窺見是被告便關門上鎖，被告卻把1000港元「攝」進房內。X隨即致電姊姊，其姊數日後把事件告知父親。

之後被告同到X家，X父報警拘捕被告。但之後被告卻致電X母又留下訊息，稱：「買了一對龍鳳鈪同一條鑽石金錬比阿女」、「當作一點心意，大家少一事囉，當我唔着」。

被告後又接連發送語音及文訊息予X母，先說：「將來是要打官司，地點在你家，八卦新聞的人在法庭上要寫甚麼會很難看」，又指：「你清楚你女兒不想做的話是不能夠的，要是她想做才能夠的，是嗎？」。