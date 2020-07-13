國泰股東會冷清不足10人到場 主席拒承諾不裁員

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空陷入財困，早前獲港府入股及借貸273億港元，以及向股東籌集約117億港元，合共撲水390億港元救亡。國泰今(13日)舉行特別股東大會，討論上述資本重組計劃，有股東再次質疑國泰會否裁員，惟主席賀以禮(Patrick Healy)仍避而不答。

國泰今午舉行特別股東大會，惟場面冷清，到場股東不足10人。國泰早前證實會申領保就業計劃，須承諾於領取補貼期間不得裁員，大會上再次有股東質疑國泰會否裁員，以及有否保存現金的方法。賀以禮未有正面回應會否裁員，僅稱公司已有不同方式保存現金，包括管理層減薪及推出自願無薪假計劃等，重申年底前將提交報告，檢視公司未來規模及經營模式。

國泰上月宣布390億港元資本重組計劃，獲港府首次向私人企業國泰「泵水」共273億港元，可委派2名觀察員進董事會，但沒有投票權及無權影響國泰業務營運。若政府行使全部認股權，將持有國泰約6%股權。

公司亦建議按供股紀錄日期，按11供7基準供股，每股作價4.68港元，籌集約117億港元，股價較當日牌前折讓約46.8%。