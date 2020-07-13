政Whats噏：林卓廷投棄權票排榜首　郭榮鏗逾半表決冇現身

開埋本周三(15日)最後1次大會，呢屆立法會就結束。喺過去4年立法會審議嘅法案及議案，而根據一眾議員嘅投票紀錄，發現投棄權票最多嘅首4名議員都喺民主黨(白鴿黨)議員，排榜首嘅係林卓廷，共有120次投棄權票，而最多次喺投票時缺席嘅係公民黨(公文袋)法律界議員郭榮鏗。

根據立法會嘅公開資料，截至上周嘅大會，總共進行936次表決，投棄權票五甲當中，榜首係林卓廷，其黨友許智峯(峯鴿)以112次排第2位、第3位係鄺俊宇佔97次，身兼黨主席嘅胡志偉則以96次排第4位，而第5位係熱血公民嘅鄭松泰。

之但係，4名白鴿黨議員嘅棄權票多數投喺議員修訂上，反而政府議案同動議，每人投嘅棄權票唔多於40次。

白鴿黨投棄權票嘅政府議案，包括《2018年撥款例草案》二讀同三讀、食物及衞生局就《私營骨灰安置所條例草案》，喺全體委員會審議階段所提嘅第二組修正案，仲有喺委任張舉能做下屆終審法院首席法官嘅議案。

郭榮鏗喺主持內務委員會正副主席選舉不停拉布，令內會停擺逾半年，而佢係缺席投票最多嘅議員，總共有479次，即係喺過去4年，逾半表決都冇現身；而最多出席會議但冇投票嘅議員就係佢嘅黨友譚文豪，共有26次，主要涉及《2017年撥款條例草案》部分修正案。