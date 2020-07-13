港區國安法：憂親中人士利用入籍計劃定居　居澳洲港人籲政治審查

部分西方國家因應《港區國安法》，向香港人提供明確的入籍途徑。澳洲政府允許持特定簽證的香港人申請永久居留，《澳洲人報》周一（13日）報道，有居於澳洲的港人憂慮計劃會令親中人士借機定居澳洲，呼籲政府對申請人作政治背景審查，署理移民部長塔吉則指所有申請人必須經嚴格的品格及國安審批。

報道指，港人擔心入籍計劃會令香港警察的家人有機會申請澳洲居留權，中國會借機在澳洲安插「潛伏間諜」。澳港聯成員潘小姐（音譯）指出，往例顯示有中國人獲得澳洲永久居留權後，仍然效忠北京。她說，很多在澳洲生活或讀書的香港人不想與侵犯權利人士的家人為鄰，要求澳洲政府考慮政治背景審查。

塔吉回應指，國家安全是澳洲的頭等要事，會對所有申請人進行嚴謹的品格及國安審查。被問及「避風港計劃」時，他稱會向香港人開放現行的庇護申請途徑，只要申請人證明到自己被檢控，就可以申請澳洲的人道簽證。

安全專家弗格斯（Neil Fergus）稱澳洲安全情報組織（ASIO）應審查所有尋求到澳洲的港人，他說申請人要面對一系列問題，但由於不能肯定答案是否準確，可參考他們在不同團體及組織的紀錄，任何答案有出入都可排除他們。弗格斯又警告，所有透過此安排到澳洲的人士，都有可能成為中共滲透澳洲的對象。