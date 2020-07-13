未立國安法致中央立法　控林鄭失職郭卓堅敗訴

「長洲覆核王」郭卓堅今就《港區國安法》入稟申請司法覆核，指特首林鄭月娥遲遲沒有按《基本法》23條立法，導致全國人大常委會訂立《港區國安法》，而且部分內容違反《基本法》，認為林鄭違反「擁護《基本法》」的就職誓言。高院今（13日）頒判詞，指他提出的司法覆核並無可爭辯之處，駁回他的許可申請。

法官於指郭的申請是基於一個假定，即若香港政府按照《基本法》23條立法，人大常委會便不會訂立《港區國安法》，但此假定並沒有證據去證實；而且香港政府何時按23條立法屬政府的決定，並不受司法覆核監管。

法庭亦指，郭亦沒有清楚指出《港區國安法》哪一條條文違反了《基本法》及如何違反，法庭在處理司法覆核時是不會作出空泛的討論及裁決。何況在欠缺實質的案件或明確的事實背景時，法庭必須小心謹慎地行使其司法管轄權，尤其是《基本法》與《港區國安法》的相互關係是重大的憲法問題，法庭的判決或可能導致影響深遠的後果。

郭卓堅今日親自到庭頒取判詞，並指是次是對法官處理《港區國安法》相關案件的「考牌」，他說明知一定會敗訴，但是次申請是想告知其他人「香港（人）是有做嘢嘅」。