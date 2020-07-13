7名非本地培訓醫生　獲批有限度執業註冊

醫院管理局今（13日）表示，早前接獲香港醫務委員會通知，確認批准7名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，其中3名是新的申請，其餘4名屬續期申請，在公立醫院協助分擔前線醫生的工作量。該7名醫生將於麻醉科、急症科、家庭醫學、內科、兒科及放射科服務，目前共有26名非本地培訓醫生在公立醫院工作。

醫管局自今年4月開始，進一步更新急症科、家庭醫學、內科及兒科的有限度註冊醫生招聘條件，擴闊非本地培訓醫生的招聘層面，涵蓋已取得醫學專科學院認可初期試專科資歷的非本地培訓醫生，以吸引更多合資格的非本地培訓醫生來港工作，紓緩前線人手的工作壓力。

該局表示，招聘非本地培訓醫生的工作將持續進行，會安排符合資格的申請者由有關臨床部門進行面試。該局將為適合聘用的申請者，按他們可以到港履任的時間，向香港醫務委員會提交有限度執業註冊申請。

現時共有26名非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門工作，包括麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科、神經外科、婦產科、兒科、放射科及外科，以紓緩前線醫生的工作量。