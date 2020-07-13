政Whats噏：改善立會形象無法達標　梁君彥反變議員出氣袋

今屆立法會會期即結束，主席梁君彥接受電視訪問時話，政治環境令議會關係難以改善，亦都未能幫立法會同中央政府建立溝通渠道，自己反而變成議員嘅出氣袋，只好係辦公室聽下歌減壓啦！

梁君彦上任前曾經好想改善立法會嘅形象，可惜呢個目標睇嚟做唔到喇！佢話特首林鄭月娥當選後出現過一個特別嘅蜜月期，政府對民主派注重嘅議題落咗好多工夫，而一啲民主派不滿嘅政府法案提交立法會後都會跌至谷底，佢形容主席就算點樣抱着良好意願去改善關係，最後都會係大環境下消失。佢又遺憾未能加強議員同中央官員嘅溝通，指民主派議員同北京或者中聯辦嘅溝通少之又少。

舊年7月1日，示威者佔領立法會，梁話相比有議員因宣誓風波被取消資格同埋大規模修改議事規則更加難忘，形容示威者用極度恐怖嘅方式去破壞立法會。

被問及會唔會再參選，梁就話想休息下，覺得呢4年做主席猶如坐過山車一樣驚濤駭浪，已經好足夠喇！不過，佢話參唔參選都要同屋企人同業界商量嘅，如果離開嘅話最唔捨得就係一班秘書處嘅職員喇！