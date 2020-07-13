曾向對方傳性器官照　男同性戀者遭網友勒索

同性戀男子經交友網站結識男網友後，雖然未曾見面，但不久便跟對方發展出浪漫關係，甚至將自己的容貌及性器官照片傳給對方。惟不足半年後他透露自己另有伴侶後激怒對方，對方要挾在網上公開他的個人資料，他遂提出以錢解決。惟對方收錢後貪得無厭，持續以不同藉口向他要錢，更提出「不如你每個禮拜都畀錢我」，但始終不交代如何處理他的個人資料。糾纏一個月後他決定報警，一名23歲男保安懷疑涉案落網。

被告馬焌穎被控一項勒索罪，他否認控罪，案件今(13日)於區域法院開審。男事主X（29歲）供稱，在2018年9月於交友程式認識一人，X稱對方做「主人」，對方則叫他做「賤狗」，兩人並開始一些情慾對話。

X曾把自己的生活照、性器官等相片發送予「主人」，但他卻從未見過「主人」的真人，「主人」亦沒發送過相片給他。到去年2月25日他跟「主人」說：「其實賤狗有另一半」，着對方不要再找他，對方竟稱要把關於X的資料放上網，又發訊給他說：「你喺邊間做我都知，搵人接你收工」、「唔知你條仔知你叫人主人會點睇呢」等。X提出付款以平息事件，並轉帳3000港元予對方。

惟翌日對方又發訊來再要錢，「賤狗，可唔可以比多1500(港元）主人，唔夠錢攪電腦」，又說要錢買餸、按摩。X雖要求對方刪除他的資料及不再找他，惟對方沒有答應，並稱「我要你做我隻狗」。X最終報案。

辯方盤問X時，則指有關訊息並無性器官描述，只顯示「主人」與「狗」的關係及稱呼，質疑X稱曾與對方進行情慾對話的說法。惟X反駁指：「叫得主人與狗，都係色情方面，有性方面嘅幻想先會咁叫」， 又指「如果睇SM嘅嘢，好多咁嘅稱呼」。