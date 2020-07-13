過半受訪BNO持有人計劃移民　逾7成首選英國

《港區國安法》出台後，英國隨即宣布為英國國民（海外）護照（BNO）持有人及家屬提供入籍途徑。有移民顧問公司今（13日）公布港人移民及海外置業意向的問卷調查結果，發現過半BNO持有人對移民的意欲大增，當中逾70%受訪者心儀英國，惟有計劃即時移民的仍算少數，估計「走難式」移民潮不會重現。

美聯移民顧問策略總監鄭天殷指，調查共收集近300份問卷，又表示近月查詢移民的數字急增，5月份更錄得破紀錄數字，多達800宗，6月亦有600宗查詢，按年增幅4.3倍。她形容去年反修例風波後便出現「移民潮」，現時的情況是移民海嘯。她又指，過半受訪者計劃在3至10年內移居海外，即時及1年內移民的只佔少數，而BNO持有人定居英國的計劃暫未有具體細節，相信港人仍在觀望相關政策落實，預期短期內不會出現「走難式」移民潮。

美聯環球營業董事（國際房地產）周定國補充指，近80%受訪者有興趣在海外置業，當中60%心儀英國物業，其次為澳洲和加拿大，分別佔34%和18%；約38%人的預算為300萬至500萬港元，約30%人預算100萬至300萬港元。

周表示，近日出席海外置業講座的人，比以前多3至4倍，他們落實買樓的速度亦較以前快，有人更帶同支票簿出席講座，隨即付款。他提到，英國政府早前推出印花期寬限措施，限期為今年7月8日至明年3月31日，若港人在英國首置多於50萬英鎊的自住物業，毋須繳付額外3%印花稅。惟他提到新冠肺炎疫情下，當地不少地盤停工，發展商未必能如期交樓，因此只有購買現樓和短期樓花方能受惠，至今亦只有小部分客户享受到相關優惠。