香港今增52宗新冠肺炎確診　包括41宗本地個案

新冠肺炎疫情不斷擴散，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增52確診個案，當中11宗是輸入個案，其餘41宗是本地確診，包括20宗源頭不明。多間食肆均出現群組感染，除了多人染疫的新發茶餐廳及彬記粥麵店，中心更點名5間食肆，包括慈雲山中心翠河餐廳、上環聚點坊點心店、彩雲商場彩龍皇宮大酒樓、慈雲山中心百匯軒及慈雲山中心溫莎餐廳，均分別有職員及食客中招。本港目前累計病例增至1522宗。

張竹君表示，41宗本地確診個案有21宗是與早前的群組或個案有關，包括港泰護老中心再增3宗個案；上環聚點坊點心店的老闆妻子、員工及一名任職的士司機的食客均中招，至於餐廳老闆亦初步陽性。已有幾名員工確診的屯門健榮飯堂，其餐廳老闆亦確診。此外，油塘大本型確診的一名莎莎員工，其老爺亦都確診。

源頭不明個案有20宗，慈雲山中心百匯軒再多2宗食客中招，慈雲山中心溫莎餐廳的經理亦都確診，荃灣如心海景酒店一名侍應亦都確診。油麻地聖心癌症專科中心一名註冊護士亦都染疫，她最後一日上班是本月7日。張竹君表示，慈雲山中心翠河餐廳、上環聚點坊點心店、彩雲商場彩龍皇宮大酒樓、慈雲山中心百匯軒及慈雲山中心溫莎餐廳都有多宗感染，認為餐廳要大清洗。

此外，伊利沙伯醫院一名內科女病人昨晚確診新冠肺炎，病人昨日因長期病患經急症室入院，沒有病徵，當時安排入住普通內科病房，她昨晚確診，現在隔離治療。其中一名護士為病人抽鼻液樣本時，沒有穿着全套防護裝備，沒有面罩及N95口罩，此護士要進行檢疫。另外有35名醫護人士接觸過她，需進行14日醫學監察。同病人同病房的9名病人被列為密切接觸者。病人曾去過明愛醫院內科病房，同病格有9名病人均被列為密切接觸者，都會進行檢疫。

葵涌醫院接獲一名同事通知，其家人確診，該同事於精神科急症病房工作，家人是本月10日確診，此同事是本月9日最後一日上班，會入住檢疫中心，他沒有病徵，正待候結果。另外，威爾斯親王醫院一名外判支持服務員工初步確診，該同事的丈夫是的士司機，丈夫已確診，該同事負責環境清潔，沒有接觸病人。

至於11宗輸入個案，分別來自菲律賓、巴基斯坦、印度、印尼等，包括海員和外傭。