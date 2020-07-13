物管支援計劃支援不足 工會望派發抗疫辛勞津貼

港府的「防疫抗疫基金」下推出「物業管理業界抗疫支援計劃」，補貼前線物管員工，但有工會指收到不少工友反映，有前線物管員工仍未能受惠於物管支援計劃，希望政府體恤及支援員工，派發抗疫辛勞津貼，同時加強監管，確保員工能盡快得到津貼。

物業支援計劃第一輪只涵蓋私人住宅及多用途樓宇，第二輪則擴展至工業大廈及商業大廈，但有指仍有不少地方遺留，例如醫院、關口、學校、地盤等等。工聯會屬會香港護衛及物業管理從業員總會、香港環保物流及清潔從業員協會今日(13日)召開記者會，指收到不少工友求助，所屬樓宇未能涵蓋於計劃，其前線物管員工也未能受惠。

例如香港建造學院指，院校並未有涵篕在計劃內，但建造學院除了設有課程外，亦設有勞工處及申請建造業工人註冊證，因而其他院校停課期間，建造學院仍然運作，又指保安及清潔員工在疫情期間需接觸不同人士，故增加其工作量及風險，對員工造成負擔。

工會認為，政府不應以地點劃分受惠對象，應一視同仁，又指前線物管員工盡忠職守，為抗疫中不可缺少的一環，政府應為前線物管員工的防疫工作提供支援。