設計師否認雨傘襲警　反指被捕時遭警方弄傷

有網民於去年11月2日發起中環集會，22歲男設計師被指用雨傘襲警及管有2支噴漆被捕，他否認襲警及管有物品意圖損壞財產罪兩罪，案件今（13日）於東區裁判法院開審。裁判官裁定案件表證成立，被告自辯否認襲警，反指被捕時遭警弄傷。

控罪指，被告張俊文於去年11月2日，在中環砵典乍街襲擊執行警務的警員韋鑑洸，及在同日同地保管或控制兩枝噴漆，意圖在無合法辯解情況下，使用或導致他人使用或准許他人使用該物品，以損壞屬於另一人財產。

高級督察韋鑑洸供稱，事發晚約8時許，當時示威人潮已退去，他與隊員在中區內以警車巡邏，至晚上10時許，他從警車上看到被告與一男子形迹可疑，遂下車追截二人，追至砵典乍街時，被告突轉身揮右手上的長傘打向他的頭盔，他感頭暈作嘔，但仍成功制服及拘捕被告。

而前來增援的警員12777在被告的背包內檢獲2枝噴漆，韋指被告在警誡下表示，該2支噴漆是較早前在銅鑼灣示威時有人交給他，知道「攞住呢啲嘢唔啱」。韋之後到醫院檢查，並無任何傷勢，即日出院。

被告則自辯稱，當日與友人往維園參加區選集會，現場估計有數萬人，惟警方突施放催淚彈。他與友人太驚慌，遂遵照警方指示離開，但因人太多，花了一段時間才離開維園，到銅鑼灣後打算上巴士離開，又遇上警方放催淚彈，身旁路人給他一袋東西，內有生理鹽水給他洗眼。由於附近已無交通工具，他與友人決定步行至中環，看看是否有巴士回家。

當他行至灣仔時，才發現路人給他的袋內有2支噴漆，因他從事廣告業，決定留下自用。事發時他見到警車在他面前停下，有全副武裝警員下車，他下意識感到害怕故拔足逃跑，最後仆倒被捕。而因為多名警員在他仆倒後撲到他身上，他因此受傷須留院數天。