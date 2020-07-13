家計會更新兒童圖書　助家長為孩子提供性教育

性教育有助孩子認識自我，並在適當的時候保護自己。香港家庭計劃指導會最早於1998年出版有關的性教育兒童圖書，今年將會更新，並由一批教育主任編製，一套四冊。其中一本《德德家家小戰士》增加最多內容，包括以不同的情景，及早裝備孩子面對欺凌及性侵犯等危機時如何保護自己，適合家長與3至6歲的幼兒閱讀。

家計會在1998年初次出版一套四冊《德德家家幼兒性教育圖書系列》，涵蓋幼兒性教育的4個主題，包括《人體博物館》，內容主要讓讀者認識身體各部分包括性器官，培養健康正面的性態度；《我從哪裏來？》則讓孩子明白生命的誕生；《男孩子女孩子》，認識男女孩性別不同，各有獨特之處，以及《德德家家小戰士》，認識私隱部位、分辨好壞接觸等等。

該會今年會將該套圖書更新成中英雙語版本，是次亦重新繪畫及出版。其中《德德家家小戰士》一冊書的內容牽涉最多的內容，包括增加了多種不同的情景，以及早裝備孩子面對欺凌及性侵犯等危機時保護自己的能力。

家計會資深教育主任周卉卉表示，從前線性教育的經驗中，觀察家長及教師的實際需要，因此在新版書籍增加了「家長貼士」部分，在每頁下面及每冊書的最後頁，均有中英對照的具體指引和建議，幫助家長明白講解的方向、重點、技巧、態度、注意事項等。

她提醒家長及導師都應向孩子強調，大部分的人都愛護小孩，如遇事必須告訴信任的大人，必定會有大人保護他們。此外，若孩子假如遇到不當接觸，即使不懂拒絕，也並非孩子的錯。

她認為，要與孩子建立人際信心，萬一真的遇上性侵犯，他們才有說出事實的勇氣，亦不會因此對人失去信心。